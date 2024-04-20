Горячую воду отключат на все лето в Актау

«В ходе заседания штаба под председательством заместителя акима Актау Тилека Нурпеисова было принято решение приостановить подачу горячей воды на город с мая на летний период», — сказано в сообщении в пятницу.
Мера эта вынужденная, говорят на энергокомбинате. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.
«Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024−2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО “МАЭК”, в рамках проекта “Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау”. ТОО “МАЭК” приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города», — говорится в сообщении.
Точной даты для отключения в мае в компании пока назвать не могут. Однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды, по сообщениям, может не быть уже с 22 апреля.
«С 22 по 26 апреля ТОО “МАЭК” проводит гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода», — сообщили в пресс-службе организации.