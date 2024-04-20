Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключат на все лето в Актау

Актау. 20 апреля. КазТАГ — В Актау приостановят подачу горячей воды с мая на летний период, сообщает Lada.kz.

Источник: pixabay

«В ходе заседания штаба под председательством заместителя акима Актау Тилека Нурпеисова было принято решение приостановить подачу горячей воды на город с мая на летний период», — сказано в сообщении в пятницу.

Мера эта вынужденная, говорят на энергокомбинате. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

«Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024−2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО “МАЭК”, в рамках проекта “Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау”. ТОО “МАЭК” приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города», — говорится в сообщении.

Точной даты для отключения в мае в компании пока назвать не могут. Однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды, по сообщениям, может не быть уже с 22 апреля.

«С 22 по 26 апреля ТОО “МАЭК” проводит гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода», — сообщили в пресс-службе организации.

ЖКХ