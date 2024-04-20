В ожидании небывалого паводка: глава МЧС прибыл на запад Казахстана

Министр Аринов инспектирует защитные дамбы, возведенные в населенных пунктах Бурлинского района, отметили в МЧС.
Из-за поднятия уровня воды в реке Урал в регионе все еще сохраняется угроза подтопления некоторых сел, отмечает ведомство.
МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов (акиматов) и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости обращаться по телефону 112.
Вторая волна паводка ожидается с приходом воды по реке Урал из России в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.
Паводки в Казахстане 2024
По данным на 19 часов 19 апреля, с начала паводка эвакуированы более 118 тысяч человек, в том числе 44 тысячи детей. Вернулись в свои дома около 21 тысячи казахстанцев.
В эвакопунктах остаются около 9 тысяч человек.
Откачано свыше 10,7 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.
Остаются подтопленными около 6 тысяч частных жилых домов и 1 тысяча дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы около 33 тысяч человек, также активно помогают волонтеры.