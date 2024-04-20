Из-за перелива рек власти закрыли дорогу в Кемеровской области

Как сообщил мэр города Новокузнецка, через Аглофабрику теперь нельзя проехать в Абагур Лесной и посёлок Елань. Дорога закрыта из-за подтопления.
«В в связи с переливом воды через проезжую часть, — поясняет он в соцсетях на своей странице. Также он рассказывает о паводковой ситуации в целом на утро 20 апреля. — В р. Томь — 550 см, до опасного осталось 80 см, р. Кондома (Калтан) — 450 см, 180 см до опасного, р. Аба — 30 см, 150 см до опасного».
Специально созданный штаб продолжает мониторить ситуацию, все службы приведены в режим повышенной готовности.
Тревожная ситуация складывается в Таштагольском районе, имеются переливы на дорогах Таштагол — Усть-Кабырза, Центральный — Амзас.
«Ограничено движение в п. Мрассу, Килинск, Сокол, — сообщается в паблике районной администрации. — Паводковая обстановка в районе остаётся на особом контроле».
Глава района Андрей Ордлов провёл оперативное совещание, на котором обсуждали ситуацию после подъёма воды и переливов рек 19 апреля, запланированы восстановительные работы и уборка мусора. Жителей прибрежных территорий просят сохранять бдительность.