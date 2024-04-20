Из-за перелива рек власти закрыли дорогу в Кемеровской области

«В в связи с переливом воды через проезжую часть, — поясняет он в соцсетях на своей странице. Также он рассказывает о паводковой ситуации в целом на утро 20 апреля. — В р. Томь — 550 см, до опасного осталось 80 см, р. Кондома (Калтан) — 450 см, 180 см до опасного, р. Аба — 30 см, 150 см до опасного».