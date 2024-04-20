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Заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Небольшие заморозки и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси в субботу, 20 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

Специалисты отмечают, что в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кратковременные дожди ожидаются по республике и днем, в северной части страны они могут быть с мокрым снегом. Местами прогнозируется туман и гололедица на отдельных участках дорог.

Ветер будет юго-западный, южный — ночью его скорость будет варьироваться в пределах 3−8 метров в секунду, а в дневное время усилится до 5−10 метров в секунду. Порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.

Ночью и утром столбики термометров зафиксируются на отметке 1−5 градусов выше нуля. При этом в отдельных областях страны прогнозируются заморозки — там температура опуститься до −3 градусов.

Днем воздух прогреется до отметки +8…+15 градусов. Серьезного похолодания в это время не ожидается.