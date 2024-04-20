Тандем байдарочников завоевал золото на чемпионате Азии в Японии

По информации Национального олимпийского комитета, на лицензионном чемпионате Азии в Японии тандем байдарочников Шахризоды Мавлоновой и Озоджона Амриддинова в программе микста на дистанцию 500 метров финишировал первым и удостоился золотой медали.
А каноисты Хонзода Эркинова и Владлен Денисов на этой же дистанции получили серебряную медаль.
Также в стартовых соревнованиях в одиночной программе наша соотечественница Екатерина Шубина выиграла серебряную медаль и стала обладательницей лицензии на игры в Париж в 2024 году.
Для справки. Байдарочник сидит в закрытой лодке и поочередно гребет веслом с двумя лопастями. Каноист стоит в открытой лодке на колене и гребет только в одну сторону однолопастным веслом.