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Тандем байдарочников завоевал золото на чемпионате Азии в Японии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате. В копилке наград — первая золотая медаль, серебро и Олимпийская лицензия, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Национального олимпийского комитета, на лицензионном чемпионате Азии в Японии тандем байдарочников Шахризоды Мавлоновой и Озоджона Амриддинова в программе микста на дистанцию 500 метров финишировал первым и удостоился золотой медали.

А каноисты Хонзода Эркинова и Владлен Денисов на этой же дистанции получили серебряную медаль.

Также в стартовых соревнованиях в одиночной программе наша соотечественница Екатерина Шубина выиграла серебряную медаль и стала обладательницей лицензии на игры в Париж в 2024 году.

Для справки. Байдарочник сидит в закрытой лодке и поочередно гребет веслом с двумя лопастями. Каноист стоит в открытой лодке на колене и гребет только в одну сторону однолопастным веслом.