Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Лучше всего использовать натуральные продукты, например, лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус, рассказала диетолог для news.ru.
«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе. В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Клюква, брусника. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислоты не требуется, потому что само по себе мясо мягче».
Также она посоветовала активно использовать луковый маринад, отметив, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.