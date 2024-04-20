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Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты лучше использовать при маринаде мяса и шашлыка, чтобы помочь желудку легче переварить мясной продукт, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Лучше всего использовать натуральные продукты, например, лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус, рассказала диетолог для news.ru.

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе. В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Клюква, брусника. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислоты не требуется, потому что само по себе мясо мягче».

сказала Соломатина.

Также она посоветовала активно использовать луковый маринад, отметив, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.

здоровье