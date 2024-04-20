Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе. В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Клюква, брусника. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислоты не требуется, потому что само по себе мясо мягче».