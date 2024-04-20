Учили правильно ставить запятые: в Новосибирске «Тотальный диктант» впервые напишет искусственный интеллект

— Идея создать систему «Писец» у меня возникла год назад. Изначально она предназначалась для помощи в составлении стенограммы заседания диссертационного совета. Новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя знаки препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка. Обычно у человека на эту работу уходит довольно много времени, ИИ бы сэкономил время, — отметил Бондаренко.
Как распознаватель речи система не идеальна — допускает 20−30% ошибок в записи. Но все равно облегчает работу. Над «Писцом» Иван Бондаренко работал в свободное время. Ученому помогал аспирант механико-математического факультета Даниил Гребенкин, недавно подключились двое студентов-четверокурсников — Роман Дерунец и Михаил Клементьев. А «Тотальный диктант» станет не только проверкой способностей машинного интеллекта, но позволит увидеть, допустить ли он те же ошибки, что и люди.
Иван Бондаренко считает, что хоть «Писец» и подтянул знания, но вряд ли получит «пятерку» на диктанте. Однако ИИ начали заранее готовить к тесту. Неделю назад его создатель с помощниками из числа студентов начали работу над обновлениями. Систему учили более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст на предложения и абзацы, а также отделять сам текст диктанта от реплик и комментариев диктующего.