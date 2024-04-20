Учили правильно ставить запятые: в Новосибирске «Тотальный диктант» впервые напишет искусственный интеллект

— Идея создать систему «Писец» у меня возникла год назад. Изначально она предназначалась для помощи в составлении стенограммы заседания диссертационного совета. Новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя знаки препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка. Обычно у человека на эту работу уходит довольно много времени, ИИ бы сэкономил время, — отметил Бондаренко.