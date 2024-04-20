Главные новости за 19 апреля

70 лет назад родился Рачковский Валерий Евгеньевич, белорусский художник театра кукол. В 1982 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1984—1987 годах художник-постановщик, с 1998 года главный художник Белорусского государственного театра кукол. В 1990—1998 годах главный художник Минского областного театра кукол «Батлейка» в Молодечно. Как художник-постановщик поставил более 75 спектаклей для детей и взрослых в Беларуси, России, Литве, Польше, Болгарии, Сербии. Среди наиболее известных постановок: «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, «Волшебник изумрудного города» А. Волкова, «Дом, который построил Свифт» Г. Горина, «С Парижем покончено!..» А. Чехова, «История одного города» М. Салтыкова-Щедрина и др. Умер в 2014 году.