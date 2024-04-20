Главные новости за 19 апреля

ВЧЕРА.
Первый замначальника Академии МВД Башан назначен членом ЦИК.
Головченко: почти 80% школ уже перешли на новый режим организации питания.
«Начало года оптимистичное». Сергеенко о социально-экономическом развитии Браславского района.
Кочанова: ремонт Свято-Успенского собора в Жировичах должен быть завершен к декабрю.
Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности утверждены в Беларуси.
Ранние яровые зерновые в Беларуси посеяли более чем на 88% площадей.
Минобразования скорректировало сроки вступительной кампании в ссузах.
Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» пройдет во всех школах 3 мая.
В «Раубичах» высажена Аллея Славы в честь 50-летнего юбилея центра.
Новые номинации и виды спорта. Какие изменения в этом году ждут конкурс Viva Kola Art.
ФОТОФАКТ: Зима вернулась в Беларусь в апреле.
СЕГОДНЯ
Международный выставочный проект «Сто улыбок Гагарина. Улыбка для Мира» будет работать до 21 апреля в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставка «Магия игры» будет работать по 28 апреля в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП». Посетители смогут окунуться в мир спорта конца XIX — начала XX веков и познакомиться с именами первых отечественных спортивных знаменитостей. На выставке будут представлены реконструкции спортивной одежды конца ХІХ века, предметы спортивного инвентаря, копии документов и фотографий того периода, элементы городских игр и многое другое.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «Петр Явич — ученик Юделя Пэна» будет работать до 31 мая в Гродненском музее истории религии.
XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
21 апреля.
Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Памятная дата ООН.
120 лет назад родилась Богданова Антонина Павловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Ищу человека», «Председатель», «Летят журавли», «Аттестат зрелости» и др. умерла в 1983 году.
70 лет назад родился Рачковский Валерий Евгеньевич, белорусский художник театра кукол. В 1982 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1984—1987 годах художник-постановщик, с 1998 года главный художник Белорусского государственного театра кукол. В 1990—1998 годах главный художник Минского областного театра кукол «Батлейка» в Молодечно. Как художник-постановщик поставил более 75 спектаклей для детей и взрослых в Беларуси, России, Литве, Польше, Болгарии, Сербии. Среди наиболее известных постановок: «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, «Волшебник изумрудного города» А. Волкова, «Дом, который построил Свифт» Г. Горина, «С Парижем покончено!..» А. Чехова, «История одного города» М. Салтыкова-Щедрина и др. Умер в 2014 году.
22 апреля.
В Республике Беларусь — День судебного эксперта.
Международный день Матери-Земли. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 года.
300 лет назад родился Кант Иммануил, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Умер в 1804 году.
125 лет назад родился Набоков Владимир Владимирович, писатель русского зарубежья. В марте 1919 года покинул Россию. Начало его творческой деятельности приходится на годы жизни в Берлине, где под псевдонимом В. Сирин вышли его первые книги «Машенька», «Защита Лужина», «Дар». С 1940 года — в США, где начался англоязычный период его творчества (роман-хроника «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», автобиография «Убедительное свидетельство»). Мировую известность и скандальную славу принес роман «Лолита». Выступал в жанре литературной критики. Умер в 1977 году.