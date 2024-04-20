Усадьбу Еремеевых на Пятницкой улице отремонтируют

На месте современного дома 6 на Пятницкой улице в конце XVII — начале XVIII века находились владения князя Андрея Ивановича Дашкова. Возведенные им палаты обновили и оформили в классическом стиле в конце XVIII века. В 1842 году здесь появились одноэтажные каменные лавки, их построили для купца Диомида Гжельцова. Через 40 лет их дополнили вторым этажом. Последним дореволюционным владельцем здания был Саввино-Сторожевский монастырь. Сегодня в глубине двора сохранился главный дом усадьбы купца Еремеева с палатами князя Андрея Дашкова XVII века.