В муниципальные районы левобережья Иртыша выехали спасатели омского МЧС

На юге региона уже борются с последствиями, но ещё одна группа МЧС отправилась в южные района, где талыми водами были подтоплены дома и дороги. В населённых пунктах Цветочное и Сибирское Русско-Полянского района окажет необходимую помощь аэромобильная группировка в 20 человек.