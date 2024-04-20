В муниципальные районы левобережья Иртыша выехали спасатели омского МЧС

В северные районы Омской области отправились работать специалисты оперативной группы МЧС России, они будут контролировать ситуацию во время ледохода в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарском, Большереченском районах. Об этом сообщается на сайте регионального управления.
«С собой у спасателей всё необходимое: средства спасения, всё для оказания помощи при подтоплении и эвакуации людей из опасной зоны», — отметили в ведомстве.
Обследуют территорию с помощью беспилотников. Сейчас ситуация на севере региона спокойная, но, как заверили в МЧС, при необходимости в каждый населённый пункт будут дополнительно направлены силы и средства.
На юге региона уже борются с последствиями, но ещё одна группа МЧС отправилась в южные района, где талыми водами были подтоплены дома и дороги. В населённых пунктах Цветочное и Сибирское Русско-Полянского района окажет необходимую помощь аэромобильная группировка в 20 человек.