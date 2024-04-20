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Небольшой снег и до +2 градусов ожидается в Петербурге 20 апреля

Северная столица будет находится в тылу холодной части циклона.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +15°

Погода в Петербурге в последние дни не радует. Метель прошла накануне и завалила город снегом. Но в субботу, 20 апреля, снегопады пройдут лишь местами. Однако из-за того, что температура сегодня будет держаться в пределах от нуля до плюс двух градусов, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня активный циклон, продолжая свой путь на север, оставит территорию Ленобласти в своей холодной, тыловой части. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, возможен мокрый снег, — указал синоптик.

Ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. А атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье, 21 апреля, температура в Северной столице повысится до шести-восьми градусов тепла, и обойдется без существенных осадков.