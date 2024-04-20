Небольшой снег и до +2 градусов ожидается в Петербурге 20 апреля

Погода в Петербурге в последние дни не радует. Метель прошла накануне и завалила город снегом. Но в субботу, 20 апреля, снегопады пройдут лишь местами. Однако из-за того, что температура сегодня будет держаться в пределах от нуля до плюс двух градусов, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодня активный циклон, продолжая свой путь на север, оставит территорию Ленобласти в своей холодной, тыловой части. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, возможен мокрый снег, — указал синоптик.
Ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. А атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
В воскресенье, 21 апреля, температура в Северной столице повысится до шести-восьми градусов тепла, и обойдется без существенных осадков.