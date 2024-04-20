Небольшой снег и до +2 градусов ожидается в Петербурге 20 апреля

Погода в Петербурге в последние дни не радует. Метель прошла накануне и завалила город снегом. Но в субботу, 20 апреля, снегопады пройдут лишь местами. Однако из-за того, что температура сегодня будет держаться в пределах от нуля до плюс двух градусов, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.