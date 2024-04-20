Весна, хочется чего-то вкусненького и свеженького: Где в Кишиневе в выходные пройдут ярмарки по продаже отечественных товаров — публикуем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Ботаника
В парке «Долина роз», на центральной аллее — Весенняя ярмарка проводится до 30 апреля.
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202) 20 апреля состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
Ярмарка «Дворовая распродажа» состоится
В парке «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 11/4)
Рышкановка
По адресу Московский проспект, 21 состоится ярмарка по продаже отечественной продукции.
По улице Мирон Костин, 13/1,
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.