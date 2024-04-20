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Весна, хочется чего-то вкусненького и свеженького: Где в Кишиневе в выходные пройдут ярмарки по продаже отечественных товаров — публикуем адреса

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 20—21 апреля, в секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника

В парке «Долина роз», на центральной аллее — Весенняя ярмарка проводится до 30 апреля.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202) 20 апреля состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.

Ярмарка «Дворовая распродажа» состоится 20—21 апреля по адресу — бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Patria Loteanu»).

В парке «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 11/4) 20—21 апреля состоится ярмарка отечественных производителей «Cămara Fest».

Рышкановка

По адресу Московский проспект, 21 состоится ярмарка по продаже отечественной продукции.

По улице Мирон Костин, 13/1, 20—21 апреля пройдет ярмарка мелкой торговли.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.

экономика
торговля