Весна, хочется чего-то вкусненького и свеженького: Где в Кишиневе в выходные пройдут ярмарки по продаже отечественных товаров — публикуем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 20—21 апреля , в секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.