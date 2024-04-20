Когда дачника могут отключить от воды и электричества в Беларуси: кроны яблони касаются проводов, взносы не уплачены два месяца подряд, хозяин не дает снять показания счетчика

Правление садоводческого товарищества может лишить дачника электричества. Как разъяснили в «Белэнерго», взаимоотношения внутри садоводческого товарищества, в том числе и по вопросам электроснабжения, регулируются указом президента от 30 мая 2023 г. № 155 «О садоводческих товариществах», Положением о садоводческом товариществе, Типовыми правилами внутреннего распорядка садоводческого товарищества, а также и локальными правовыми актами садоводческого товарищества.
При этом согласно пункту 42 Положения о садоводческом товариществе его правление вправе принять решение об отключении членам товарищества, а также наследникам, лицам, выбывшим из состава членов товарищества электроэнергии, а также воды. Причин для отключения несколько.
Неуплата взносов
Первая — хозяева дачи несвоевременно внесли взносы и иные необходимые платежи. При этом важен период неуплаты — от электричества и воды отключат, если дачник не вносил взносы в течение двух месяцев подряд со дня наступления срока уплаты.
Нарушение требований по обрезке деревьев
Еще одна причина — нарушение требований энергобезопасности. Речь о неисполнении владельцем требований правления садового товарищества по обрезке крон деревьев, расположенных вблизи воздушных линий электропередачи.
Вмешательство в работу счетчика
В числе повода для отключения — безучетное потребление электроэнергии, или вмешательство в работу электросчетчика, а также систематический, более двух раз подряд, недопуск специалистов, в том числе и из правления СТ, в согласованное заранее время к счетчику электричества или воды для снятия показаний.
Перед отключением — предупреждение
Сначала владельцу дачи высылается или выдается на руки письменное предупреждение, и все огрехи он должен устранить в течение 15 дней. Отказ от получения письменного предупреждения, зафиксированный документально, считается предупреждением.
Когда вернут воду и электричество после отключения
Обратное подключение электроэнергии или воды — в течение пяти дней после устранения нарушений, разъяснили в «Белэнерго».
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