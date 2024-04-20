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Когда дачника могут отключить от воды и электричества в Беларуси: кроны яблони касаются проводов, взносы не уплачены два месяца подряд, хозяин не дает снять показания счетчика

Белорусским дачникам назвали случаи, когда могут отключить электричество и воду.

Источник: Комсомольская правда

Правление садоводческого товарищества может лишить дачника электричества. Как разъяснили в «Белэнерго», взаимоотношения внутри садоводческого товарищества, в том числе и по вопросам электроснабжения, регулируются указом президента от 30 мая 2023 г. № 155 «О садоводческих товариществах», Положением о садоводческом товариществе, Типовыми правилами внутреннего распорядка садоводческого товарищества, а также и локальными правовыми актами садоводческого товарищества.

При этом согласно пункту 42 Положения о садоводческом товариществе его правление вправе принять решение об отключении членам товарищества, а также наследникам, лицам, выбывшим из состава членов товарищества электроэнергии, а также воды. Причин для отключения несколько.

Неуплата взносов

Первая — хозяева дачи несвоевременно внесли взносы и иные необходимые платежи. При этом важен период неуплаты — от электричества и воды отключат, если дачник не вносил взносы в течение двух месяцев подряд со дня наступления срока уплаты.

Нарушение требований по обрезке деревьев

Еще одна причина — нарушение требований энергобезопасности. Речь о неисполнении владельцем требований правления садового товарищества по обрезке крон деревьев, расположенных вблизи воздушных линий электропередачи.

Вмешательство в работу счетчика

В числе повода для отключения — безучетное потребление электроэнергии, или вмешательство в работу электросчетчика, а также систематический, более двух раз подряд, недопуск специалистов, в том числе и из правления СТ, в согласованное заранее время к счетчику электричества или воды для снятия показаний.

Перед отключением — предупреждение

Сначала владельцу дачи высылается или выдается на руки письменное предупреждение, и все огрехи он должен устранить в течение 15 дней. Отказ от получения письменного предупреждения, зафиксированный документально, считается предупреждением.

Когда вернут воду и электричество после отключения

Обратное подключение электроэнергии или воды — в течение пяти дней после устранения нарушений, разъяснили в «Белэнерго».

Кстати, вот топ-5 новшеств для дачников Беларуси к открытию сезона 2024: увеличение членских взносов, вынос электросчетчиков на столбы, назначение председателя, реестр заброшенных дач. Какие изменения указа «О садоводческих товариществах» затронут каждого белоруса (подробнее здесь).

ЖКХ