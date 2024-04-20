Когда дачника могут отключить от воды и электричества в Беларуси: кроны яблони касаются проводов, взносы не уплачены два месяца подряд, хозяин не дает снять показания счетчика

В числе повода для отключения — безучетное потребление электроэнергии, или вмешательство в работу электросчетчика, а также систематический, более двух раз подряд, недопуск специалистов, в том числе и из правления СТ, в согласованное заранее время к счетчику электричества или воды для снятия показаний.