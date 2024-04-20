Что можно и нельзя делать в Акулинин день 20 апреля, который называют мистический день

Православная церковь 20 апреля вспоминает святую Акулину Младшую. В народе отмечают день Акулины, или Акулинин день. Предки называли данный день мистическим из-за того, что именно 20 апреля в водоемах просыпались русалки.
Что нельзя делать 20 апреля
Запрещено устраивать шумные посиделки. Кроме того, не следует громко петь, смеяться, разговаривать. Нельзя в вечернее время заглядывать в окна. Не следует в окно рассматривать Луну. Это может грозить неприятностями. Рядом с водоемами нельзя шуметь, а также бросать в воду монеты. На это могут отреагировать русалки.
Что можно делать 20 апреля
По традиции, женщины задабривали 20 апреля русалок. Так, они приходили к водоемам и начинали бросать одежду в воду. Предки верили, что, задобрив русалок, никто не утонет во время купания.
Согласно приметам, кучевые облака обещают солнечную погоду. Красный рассвет предупреждает про смену погоды. Яркие звезды на небе указывают на богатый урожай ягод, а также грибов.