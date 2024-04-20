Что можно и нельзя делать в Акулинин день 20 апреля, который называют мистический день

Запрещено устраивать шумные посиделки. Кроме того, не следует громко петь, смеяться, разговаривать. Нельзя в вечернее время заглядывать в окна. Не следует в окно рассматривать Луну. Это может грозить неприятностями. Рядом с водоемами нельзя шуметь, а также бросать в воду монеты. На это могут отреагировать русалки.