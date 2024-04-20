В Астане прохожие меняли вейпы на спортинвентарь

Сегодня в рамках акции мы предлагаем молодым людям, которые курят вейпы и табачные изделия, обменять вредные вещества на боксерские перчатки, мячи, жгуты. Тем самым мы привлекаем наших столичных жителей к здоровому образу жизни, хорошему отношению к нашему городу и природе.
Столичный спортсмен по направлению киокушинкай-кан каратэ Алихан Асубаев также отметил важность подобных акций и призвал молодежь заниматься спортом.
Данной акцией мы хотим показать молодым людям, что нужно заниматься спортом, беречь здоровье. Общими силами мы хотим направить их на правильный путь. Надеемся, что наша акция станет мотивацией для многих.
По словам депутата столичного маслихата и председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Арсланбека Магзума, цель акции — не порицать молодежь и подростков, а поощрить отказ от пагубных привычек.
Сейчас мы наблюдаем негативную тенденцию — идет большое распространение электронных сигарет среди молодежи до 25 лет. Эта проблема очень актуальна. Поэтому сегодня наша цель — это совместными силами побороть вредные привычки. Мы выбрали метод "не кнутом, а пряником.
Как рассказал депутат, ранее в столице уже проходили подобные акции.
Месяц назад совместно со знаменитым казахстанским спортсменом Василием Тахтаем мы проводили аналогичную акцию. Мы и дальше будем продолжать такие мероприятия. Мы видим положительный эффект. Например, некоторые инициативные ребята из молодежных организаций провели подобные акции.
Депутат маслихата добавил, что собранные в ходе акции электронные устройства будут утилизированы на специализированном заводе.