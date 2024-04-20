В Астане прохожие меняли вейпы на спортинвентарь

В столице получила свое продолжение акция по противодействию распространения курительных веществ «Обменяй зависимость на спорт». В рамках акции столичные спортсмены предлагали прохожим обменять электронные сигареты на спортивный инвентарь. Мероприятие организовано при поддержке акимата района Сарыарка, Управления физической культуры и спорта и Управления по вопросам молодежной политики, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.