Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 19 апреля был установлен температурный рекорд

В этот день воздух прогрелся до +25,4 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°

В Казани 19 апреля был установлен температурный рекорд. В этот день воздух прогрелся до +25,4 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В пятницу, 19 апреля, был побит рекорд 1973 года. Тогда максимальная температура воздуха составила +22,6 градуса.

Кроме того, специалисты предупредили о продолжительности жаркой погоды до вторника, 23 апреля. При этом 20 апреля днем на востоке республики воздух прогреется до +26 градусов. Также местами пройдет кратковременный дождь и ожидается гроза.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары до +27.