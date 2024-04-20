В Казани 19 апреля был установлен температурный рекорд. В этот день воздух прогрелся до +25,4 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В пятницу, 19 апреля, был побит рекорд 1973 года. Тогда максимальная температура воздуха составила +22,6 градуса.
Кроме того, специалисты предупредили о продолжительности жаркой погоды до вторника, 23 апреля. При этом 20 апреля днем на востоке республики воздух прогреется до +26 градусов. Также местами пройдет кратковременный дождь и ожидается гроза.
Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары до +27.