Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области после летней жары резко похолодает

В Омскую область на смену летней жаре придёт похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°

Температура воздуха начнёт понижаться уже в понедельник, 22 апреля — днём ожидается от +13 до +18 градусов.

В то время как завтра, 21 апреля в регионе в дневные часы будет +24…+29 градусов. И лишь местами — до +19.

Во вторник, 23 апреля, в Омской области похолодает ещё больше. Днём столбики термометров достигнут отметок лишь в +3…+8 градусов.

В этот день, по данным Обь-Иртышского УГМС, существенных осадков не будет. А вот в воскресенье днём и в ночь на понедельник в регионе местами пройдут дожди и прогремят грозы.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Омской области начали действовать новые ограничения на ловлю рыбы.