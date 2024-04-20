В Омской области после летней жары резко похолодает

Температура воздуха начнёт понижаться уже в понедельник, 22 апреля — днём ожидается от +13 до +18 градусов.
В то время как завтра, 21 апреля в регионе в дневные часы будет +24…+29 градусов. И лишь местами — до +19.
Во вторник, 23 апреля, в Омской области похолодает ещё больше. Днём столбики термометров достигнут отметок лишь в +3…+8 градусов.
В этот день, по данным Обь-Иртышского УГМС, существенных осадков не будет. А вот в воскресенье днём и в ночь на понедельник в регионе местами пройдут дожди и прогремят грозы.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Омской области начали действовать новые ограничения на ловлю рыбы.