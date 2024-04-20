«Учителем года» в Омской области стала Татьяна Панченко, педагог гимназии № 9

Вчера в Омской области были подведены итоги промежуточного этапа шести Всероссийских конкурсов: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России» и «Мастер года». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В целом от педагогов было подано более 250 заявок. Конкурс длился в течение нескольких недель, а вчера были озвучены имена лучших. Победители будут представлять наш регион на следующем, уже всероссийском этапе.
За звание «Учитель года России» от Омской области будет бороться педагог омской гимназии № 9 Татьяна Панченко. Лучшим воспитателем стала Светлана Леонова, работник детского сада «Розовский» Омского района.
Победа в номинации «Мастер года» досталась Татьяне Кривальцевич, преподавателю Омского строительного колледжа. В номинации «Сердце отдаю детям» — педагогу дополнительного образования центра творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» Октябрине Березкиной.
Также в числе лучших педагог адаптивной школы-интерната № 17 Светлана Герасименко и педагог-психолог Исилькульской адаптивной школы-интерната Людмила Бунтова. Они будут бороться за победу в конкурсах «Учитель-дефектолог России» и «Педагог-психолог России».
По итогам конкурсных испытаний 18 педагогов получили премии от губернатора Омской области Виталия Хоценко. В зависимости от занятого места размер выплаты варьируется от 50 до 500 тысяч рублей.