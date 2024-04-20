Узбекистан направил в Казахстан колонну с гуманитарной помощью

По поручению президента для помощи казахстанскому народу была укомплектована и отправлена колонна из 15 крупногабаритных грузовиков. Внутри — самое важное: продукты питания, женская, мужская и детская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки, комплекты резиновых лодок и прочее.
Напомним, что в начале апреля Казахстан столкнулся с серией разрушительных паводков. Властям пришлось эвакуировать более 118 тысяч человек. На данный момент только 21 тысяча пострадавших смогла вернуться в свои дома.