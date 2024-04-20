Ричмонд
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан направил в Казахстан колонну с гуманитарной помощью

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пострадавшие от наводнения регионы направилась колонна грузовиков с самым необходимым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По поручению президента для помощи казахстанскому народу была укомплектована и отправлена колонна из 15 крупногабаритных грузовиков. Внутри — самое важное: продукты питания, женская, мужская и детская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки, комплекты резиновых лодок и прочее.

Напомним, что в начале апреля Казахстан столкнулся с серией разрушительных паводков. Властям пришлось эвакуировать более 118 тысяч человек. На данный момент только 21 тысяча пострадавших смогла вернуться в свои дома.