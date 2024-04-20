В Воронежской области ввели запрет на рыбалку

С субботы, 20 апреля, в Воронежской области начал действовать так называемый нерестовый запрет — до 1 июня в регионе введено ограничение на моторные лодки и некоторые виды рыбалки. В частности, запрещено кататься на гидроциклах, моторных лодках, катерах и других моторных судах по акватории всех рек и водохранилища. Исключения составляют плавсредства, получившие специальные разрешения Государственной инспекции по маломерным судам, в основном это служебные маломерные суда.
Запрещается ловить рыбу с любых плавсредств, включая надувные лодки. Также под запретом рыбалка с использованием более чем одной удочки, более чем одного крючка или более чем одной спиннинговой снасти. Рыбная ловля с использованием электроудочек, сетей и прочих браконьерских орудий запрещена в принципе — не только в период нереста.
Нерестовый запрет не касается использования весельных лодок, байдарок и катамаранов. Разрешено также ловить рыбу с берега на одну поплавочную или донную удочку с одним крючком, одну спиннинговую снасть с одной естественной или искусственной приманкой.
Действуют также отдельные срочные ограничения на вылов:
- рыбца — до 15 июня;
- щуки — до 25 апреля;
- судака — до 8 июня.
За нарушение запрета на использование моторного водного транспорта по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Для нарушителей запрета на вылов рыбы ст. 8.33 КоАП предусматривает штрафы в размере от 2 до 5 тыс. рублей — для физлиц, от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц и от 10 до 15 тыс. рублей — для юрлиц.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 1 июня в столице Черноземья официально откроется купальный сезон. К этому времени вода достаточно прогреется, на берегу водохранилища и реки Усманка организуют места для купания и отдыха. Территория будет приведена в надлежащее состояние, водолазы проведут обследование дна, и к дежурству на пляжах приступят спасатели. Несмотря на то что погода этой весной располагает к пляжному отдыху, воронежцев просят пока не рисковать, отдыхая в «диких» местах.