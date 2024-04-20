В Воронежской области ввели запрет на рыбалку

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 1 июня в столице Черноземья официально откроется купальный сезон. К этому времени вода достаточно прогреется, на берегу водохранилища и реки Усманка организуют места для купания и отдыха. Территория будет приведена в надлежащее состояние, водолазы проведут обследование дна, и к дежурству на пляжах приступят спасатели. Несмотря на то что погода этой весной располагает к пляжному отдыху, воронежцев просят пока не рисковать, отдыхая в «диких» местах.