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На майские праздники курорты Кубани подготовили 130 мероприятий

В Краснодарском крае с 28 апреля по 12 мая проведут более 130 мероприятий. Планируется, что регион посетят более 600 тыс. туристов, сообщает пресс-служба администрации края.

«Праздничная программа объединит более 30 крупных мероприятий и порядка сотни точечных. Среди них фестиваль музыки и еды, экстремальные аттракционы, скоростной спуск на горных велосипедах», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Второй ежегодный фестиваль музыки и еды «МореМай» проведут в Сочи с 28 апреля по 11 мая. На Красной Поляне организуют скоростной спуск на горных велосипедах. В выставочном комплексе «Атамань» для гостей подготовили театрализованные обряды и песни.

В Новороссийске 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» проведут «Забег холостяков». Курортный сезон в Абрау-Дюрсо начнется с праздника «Большие выходные». На берегу озера 30 апреля и 1 мая пройдут представления для детей, музыкальная программа и шоу фонтанов.

С 1 по 9 мая в акватории Ейского лимана проведут Всероссийские соревнования по парусному спорту «Ейский кубок». В Краснодаре состоятся бесплатные тематические экскурсионные программы, приуроченные ко Дню Победы.

Всего в регионе в период майских праздников будут функционировать около 3 тыс. средств размещения вместимостью около 250 тыс. мест.

Загрузка средств размещения черноморского побережья на период майских выходных достигает 73%, Азовского — 40%, горных курортов — 65%.

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