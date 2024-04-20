На майские праздники курорты Кубани подготовили 130 мероприятий

Второй ежегодный фестиваль музыки и еды «МореМай» проведут в Сочи с 28 апреля по 11 мая. На Красной Поляне организуют скоростной спуск на горных велосипедах. В выставочном комплексе «Атамань» для гостей подготовили театрализованные обряды и песни.