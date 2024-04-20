В Казани до августа перекроют автомобильное движение по ряду улиц

С 22 апреля по 5 июня для производства работ будет ограничено движение на участке от улицы Пушкина до улицы Горького по Галактионова. Также будут закрыты улица Гарифьянова от Сыртлановой до Зорге, Батурина от Чернышевского до Кремлевской набережной, Карла Маркса от Батурина до Театральной, Лево-Булачная от Ташаяк до Татарстан, Сыртлановой от проспекта Победы до Гарифьянова, Хади Такташа от Даурской до дома № 122 В по Хади Такташа и проспект Победы от Сыртлановой до Зорге и у зданий № 3 и № 7.
Далее дорожники приступят к ремонту улицы Центральной от Озерной до Центрально-Отарской и Заслонова от Амирхана Еники до дома № 11 по Заслонова. Работы здесь будут вестись по 23 июля включительно.
С 24 июля запланирован ремонт улиц Вишневского, Московская, Назарбаева, Островского и участка проспекта Победы от Дубравной до Оренбургского проезда. Ожидается, что работы продлятся до 1 августа, а со 2 числа стартует ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Подлужной от улицы Саммера до Толстого. Закончить его обещают к 15 сентября.