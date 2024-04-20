В Казани до августа перекроют автомобильное движение по ряду улиц

С 22 апреля по 5 июня для производства работ будет ограничено движение на участке от улицы Пушкина до улицы Горького по Галактионова. Также будут закрыты улица Гарифьянова от Сыртлановой до Зорге, Батурина от Чернышевского до Кремлевской набережной, Карла Маркса от Батурина до Театральной, Лево-Булачная от Ташаяк до Татарстан, Сыртлановой от проспекта Победы до Гарифьянова, Хади Такташа от Даурской до дома № 122 В по Хади Такташа и проспект Победы от Сыртлановой до Зорге и у зданий № 3 и № 7.