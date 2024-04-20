В Волгоградской области организовали масштабный субботник

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу привести улицы, парки и скверы в порядок после зимы, и благодаря субботнику тысячи жителей региона объединились для этой цели. Важно отметить, что жители Волгограда активно участвуют в благоустройстве территорий, и их мнение учитывается при планировании работ.