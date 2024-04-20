В Волгоградской области организовали масштабный субботник

В субботниках участвуют организации и предприятия различных форм собственности, органы власти, представители общественных организаций и добровольцы.
В ходе субботников особое внимание уделяют общественным пространствам, инфраструктурным объектам и памятным местам. Участники мероприятия проводят сбор прошлогодней листвы, травы, сухих веток и мусора, сообщили в областной администрации.
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу привести улицы, парки и скверы в порядок после зимы, и благодаря субботнику тысячи жителей региона объединились для этой цели. Важно отметить, что жители Волгограда активно участвуют в благоустройстве территорий, и их мнение учитывается при планировании работ.
До 30 апреля в регионе продолжается всероссийское онлайн-голосование на единой федеральной платформе 34.gorodsreda.ru/ для выбора общественных территорий, которые планируются для благоустройства в первую очередь. Это мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».