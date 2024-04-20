Отопительный сезон официально завершился во всех районах Кубани

В Краснодарском крае завершили отопительный сезон. Осенне-зимний период в регионе прошел в штатном режиме. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
— Из-за износа тепловых сетей было невозможно свести технические нарушения к нулю, но в целом количество инцидентов минимально. Больше всего сбоев зимой было в Краснодаре, но в сравнении с прошлым отопительным сезоном их число снизилось. Благодаря слаженным действиям специалистов сбои устраняли в самые короткие сроки, — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Напомним, окончанием отопительного сезона считается период, когда среднесуточные температуры поддерживаются выше 8 градусов Цельсия в течение пяти дней. Ежегодно в крае проводят работу по обновлению и модернизации объектов теплоснабжения. Сейчас все районы уже готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Как ранее сообщало информагентство, в краевой столице тепло по батареям перестали пускать с 4 апреля. Немного позднее присоединился и Сочи.