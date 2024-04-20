Отопительный сезон официально завершился во всех районах Кубани

— Из-за износа тепловых сетей было невозможно свести технические нарушения к нулю, но в целом количество инцидентов минимально. Больше всего сбоев зимой было в Краснодаре, но в сравнении с прошлым отопительным сезоном их число снизилось. Благодаря слаженным действиям специалистов сбои устраняли в самые короткие сроки, — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.