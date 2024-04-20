В Новосибирске отменили концерт рэпера Платины

Ранее рэпера задержали в Томске сотрудники СОБРа. УМВД по Томской области сообщило, что Роберт Плаудис (так настоящее имя Платины), будучи гражданином Латвии незаконно въехал в Россию и ведет трудовую деятельность. На него составили два административных протокола за это. Еще один протокол — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Рэпера отправили в спецприемник, сейчас он ждет суда.