В Новосибирске отменили концерт рэпера Платины, назначенный на 20 апреля в лофте «Подземка» на Красном проспекте.
— Мы вынуждены вам сообщить, что по независящим от площадки причинам, концерт Платины переносится, — сообщили в «Подземке».
Ранее рэпера задержали в Томске сотрудники СОБРа. УМВД по Томской области сообщило, что Роберт Плаудис (так настоящее имя Платины), будучи гражданином Латвии незаконно въехал в Россию и ведет трудовую деятельность. На него составили два административных протокола за это. Еще один протокол — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Рэпера отправили в спецприемник, сейчас он ждет суда.