Белгородские дети прибыли в Омскую область двумя бортами

В Омскую область прибыли дети из Белгородской области, в аэропорту им. Д. М. Карбышева их встретили и на автобусах развезли по местам их дислокации. Они прилетели двумя бортами в сопровождении педагогов, всего около ста человек. Об этом сообщает правительственный портал.
«Учиться ребята будут Новотроицкой школе Омского района, а жить в центре детского и семейного отдыха “Буревестник” в Чернолучье», — об этом рассказал министр образования Омской области Иван Кротт в своём телеграм-канале.
Добавим, что сейчас более 13 тысяч юных белгородцев находятся в почти 40 регионах России.