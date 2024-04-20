Белгородские дети прибыли в Омскую область двумя бортами

В Омскую область прибыли дети из Белгородской области, в аэропорту им. Д. М. Карбышева их встретили и на автобусах развезли по местам их дислокации. Они прилетели двумя бортами в сопровождении педагогов, всего около ста человек. Об этом сообщает правительственный портал.