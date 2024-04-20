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Белгородские дети прибыли в Омскую область двумя бортами

В аэропорту им. Карбышева омичи встречали белгородских детей.

Источник: правительство Омской области

В Омскую область прибыли дети из Белгородской области, в аэропорту им. Д. М. Карбышева их встретили и на автобусах развезли по местам их дислокации. Они прилетели двумя бортами в сопровождении педагогов, всего около ста человек. Об этом сообщает правительственный портал.

«Учиться ребята будут Новотроицкой школе Омского района, а жить в центре детского и семейного отдыха “Буревестник” в Чернолучье», — об этом рассказал министр образования Омской области Иван Кротт в своём телеграм-канале.

Добавим, что сейчас более 13 тысяч юных белгородцев находятся в почти 40 регионах России.