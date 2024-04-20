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Путепровод по ул. Чкалова в Минске закроют на неделю

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод с ул. Московской на ул. Чкалова в Минске закрывают на неделю в связи с проведением капитального ремонта с модернизацией. Такое решение от 28 марта 2024 года № 1232 принял Мингорисполком, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Изменения в организации дорожного движения будут действовать с 0.00 21 апреля до 21.00 28 апреля. На этот период скорректирована работа общественного транспорта. С новой схемой пассажирских перевозок можно ознакомиться на сайте ГП «Минсктранс».

Также в Минске проводится капремонт путепровода на пр. Жукова над ул. К. Либкнехта. Здесь движение перекрыто до 15 октября. Временный запрет движения транспортных средств действует по ул. К. Либкнехта на участке от пересечения с проездом Бетонный до пересечения с проспектом Жукова с 13 апреля.