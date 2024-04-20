Путепровод по ул. Чкалова в Минске закроют на неделю

Также в Минске проводится капремонт путепровода на пр. Жукова над ул. К. Либкнехта. Здесь движение перекрыто до 15 октября. Временный запрет движения транспортных средств действует по ул. К. Либкнехта на участке от пересечения с проездом Бетонный до пересечения с проспектом Жукова с 13 апреля.