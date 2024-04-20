Гарик Харламов высмеял Никиту Кологривого после дебоша в баре Новосибирска

Комик со сцены поинтересовался у артиста Славы Копейкина, который исполнил роль «Турбо» в сериале «Слово пацана», как изменилась его жизнь после ошеломительного успеха фильма Жоры Крыжовникова и почему из всех членов съемочной команды «чокнулся только один», явно намекая на Никиту Кологривого. Копейкин в ответ только рассмеялся, а после заверил присутствовавших, что «на самом деле все только начинается». Отметим, что Никиты Кологривого в зале не было, поэтому порция юмора досталась ему заочно.