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Ростовский врач получил орден Пирогова из рук Татьяны Голиковой

Травматолог городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Дацкевич оказывал медицинскую помощь на Донбассе.

Источник: правительство Ростовской области

В Москве 19 апреля заведующий травматологическим отделением ростовской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Дацкевич был награждён орденом Пирогова, сообщили в донском правительстве.

Награду ростовчанин получил из рук вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.

В медицине Дацкевич уже 34 года, к тому же медицине посвятило себя уже пятое поколение семьи. Сам он уже имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

В пресс-службе правительства отметили, что под его руководством в отделении больницы, где он трудится, появилось несколько прогрессивных методик операций. В результате лечащиеся здесь ростовчане быстрее выздоравливают и качество их жизни в дальнейшем улучшается.

Так же известно, что Игорь Дацкевич был в числе медиков, оказывающих помощь на Донбассе.