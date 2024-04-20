Ростовский врач получил орден Пирогова из рук Татьяны Голиковой

В Москве 19 апреля заведующий травматологическим отделением ростовской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Дацкевич был награждён орденом Пирогова, сообщили в донском правительстве.
Награду ростовчанин получил из рук вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.
В медицине Дацкевич уже 34 года, к тому же медицине посвятило себя уже пятое поколение семьи. Сам он уже имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
В пресс-службе правительства отметили, что под его руководством в отделении больницы, где он трудится, появилось несколько прогрессивных методик операций. В результате лечащиеся здесь ростовчане быстрее выздоравливают и качество их жизни в дальнейшем улучшается.
Так же известно, что Игорь Дацкевич был в числе медиков, оказывающих помощь на Донбассе.