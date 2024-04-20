Жара 19 апреля побила сразу несколько рекордов в Самарской области

Жаркая погода, которая установилась в Самарской области на этой неделе, успела побить первый рекорд. В пятницу, 19 апреля 2024 года, в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Свои показания обновили сразу 12 метеостанций. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.
Так, самый жаркий день вчера выдался в Кинель-Черкассах. Там столбик термометра поднялся до 29,6 градуса. Отклонение от предыдущего значения составило 3,5 градуса. Побит рекорд 1973 года.
На втором месте оказался Авангард. Там воздух прогрелся до 29,1 градуса. Это на 3,2 градуса больше, чем в 1982 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. На третьем месте с 29 градусами — Серноводск. Там оказался побит рекорд 1973 года.
Самый давний рекорд, который побила жара 19 апреля, — 1935 года в Клявлино. Там температура воздуха поднялась до 28,2 градуса, отклонение от предыдущего максимума составило 4,4 градуса.
Что касается Самары, то накануне воздух в городе прогрелся до 28,4 градуса. Это на 4,1 градуса больше, чем в 2012 году.
Напомним, в Самарской области с 18 по 22 апреля 2024 года объявили оранжевый уровень опасности. В эти дни синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 9 градусов и больше.