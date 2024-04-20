Жара 19 апреля побила сразу несколько рекордов в Самарской области

На втором месте оказался Авангард. Там воздух прогрелся до 29,1 градуса. Это на 3,2 градуса больше, чем в 1982 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. На третьем месте с 29 градусами — Серноводск. Там оказался побит рекорд 1973 года.