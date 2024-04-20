В БЖД сказали, можно ли провозить велосипеды в электричках и поездах

Обращается внимание, что велосипед изначально входит в категорию ручной клади и как отдельный вид ручной клади не выделяется. И если ручная кладь превышает по габаритам 2 метра по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты, то перевозка осуществляется только при условии покупки дополнительного полного проездного билета.