В БЖД сказали, можно ли провозить велосипеды в электричках и поездах

Стало известно, могут ли белорусы провозить велосипеды в электричках или поездах Белорусской железной дороги. Такая информация опубликована на сайте БЖД.
Обращается внимание, что велосипед изначально входит в категорию ручной клади и как отдельный вид ручной клади не выделяется. И если ручная кладь превышает по габаритам 2 метра по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты, то перевозка осуществляется только при условии покупки дополнительного полного проездного билета.
Бесплатно провезти велосипед можно только, если он разобран и сложен и вписывается в габариты ручной клади в счет норм ее бесплатного провоза (до 36 килограммов и до 200 сантиметров по сумме трех измерений).
Велосипеды и иные предметы, габариты которых превышают два метра по сумме измерений, в поездах с ненумерованными местами (электричках) перевозятся в определенных перевозчиком специально выделенных местах в вагонах.
— Велосипед не должен пачкать салон и одежду пассажиров, причинять вред их имуществу, — подчеркнули в БЖД.
К слову, в Беларуси разрешено провозить в поездах перевозку более одного велосипеда, но лишь в разобранном и упакованном виде на выкупленном месте в купейном или плацкартном вагоне.
При этом каждый негабаритный предмет должен перевозиться на один дополнительно оформленный полный проездной документ. Ручная кладь не должна создавать неудобства другим пассажирам.