Ричмонд
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БЖД сказали, можно ли провозить велосипеды в электричках и поездах

Белорусам назвали условия провоза велосипедов в поездах железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, могут ли белорусы провозить велосипеды в электричках или поездах Белорусской железной дороги. Такая информация опубликована на сайте БЖД.

Обращается внимание, что велосипед изначально входит в категорию ручной клади и как отдельный вид ручной клади не выделяется. И если ручная кладь превышает по габаритам 2 метра по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты, то перевозка осуществляется только при условии покупки дополнительного полного проездного билета.

Бесплатно провезти велосипед можно только, если он разобран и сложен и вписывается в габариты ручной клади в счет норм ее бесплатного провоза (до 36 килограммов и до 200 сантиметров по сумме трех измерений).

Велосипеды и иные предметы, габариты которых превышают два метра по сумме измерений, в поездах с ненумерованными местами (электричках) перевозятся в определенных перевозчиком специально выделенных местах в вагонах.

— Велосипед не должен пачкать салон и одежду пассажиров, причинять вред их имуществу, — подчеркнули в БЖД.

К слову, в Беларуси разрешено провозить в поездах перевозку более одного велосипеда, но лишь в разобранном и упакованном виде на выкупленном месте в купейном или плацкартном вагоне.

При этом каждый негабаритный предмет должен перевозиться на один дополнительно оформленный полный проездной документ. Ручная кладь не должна создавать неудобства другим пассажирам.