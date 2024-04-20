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Ночные заморозки, сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 21 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ночью, сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 21 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 21 апреля, будет облачно. Ночью местами ожидаются осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Утром и днем временами осадки (в основном дождь), по востоку во многих районах сильные осадки. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2−7 м/с, утром и днем северный, северо-восточный порывистый, по востоку сильный порывистый. В связи с усилением ветра до 15−18 м/с синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности.

Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов тепла, местами заморозки от 0 до минус 1. Температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла, по юго-западу — до 14 градусов выше нуля.