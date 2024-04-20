Ночные заморозки, сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, будет облачно. Ночью местами ожидаются осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Утром и днем временами осадки (в основном дождь), по востоку во многих районах сильные осадки. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2−7 м/с, утром и днем северный, северо-восточный порывистый, по востоку сильный порывистый. В связи с усилением ветра до 15−18 м/с синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности.