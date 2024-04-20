В БЖД сказали, можно ли провозить домашних животных в электричках и поездах

Собак в поездах можно везти без ящика, надев только намордник и поводок. Такая перевозка допускается в багажных вагонах с оплатой, в отдельном купе купейного вагона (до двух собак) с оплатой всех мест, по цене полных билетов. На такие билеты в кассе проставляют отметку: «багаж на руках». Еще с билетом можно везти собаку в тамбуре или специально предназначенном месте в электричках и поездах городских линий.