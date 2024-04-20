В Кишиневе в субботу, 20 апреля, перекроют одну из центральных улиц: Меняется движение общественного транспорта, а автомобилистам в эту зону лучше не соваться

Мэрия Кишинева сообщает, что сегодня, 20 апреля, с 16.00 до 22.00, будет перекрыто дорожное движение по улице Алексей Матеевич.
В этой связи троллейбус № 3 в указанный период в сторону улицы Миорица будет курсировать по следующему маршруту:
ул. К. Стере — А. Щусев — Букурешть — В. Александри и далее по установленному маршруту.
В обратную сторону маршрут не меняется.
Водителей призывают следовать указаниям полиции, проявлять терпение и не нарушать ПДД.
Это уже не в первый раз на этой неделе, когда из-за киносъемок приходится перекрывать одну из центральных улиц.