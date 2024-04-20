Паводки в Кульсары: уровень воды в реке Жем пошёл на спад

Как сообщила на брифинге СЦК официальный представитель пресс-службы ДЧС Атырауской области Айсулу Кельдигалиева, уровень воды в реке Жем снижается на 10−12 см в сутки. Вода отведена от 221 дома и других объектов. Задействовано 3064 человека, 222 единицы техники, 12 плавсредств, 36 единиц мотопомп, две водооткачивающие станции.
«Эвакуировано 36 738 жителей, в том числе 8 392 ребенка. Силами ДЧС в безопасные места отогнано более 12 тысяч голов скота. На горячую линию поступило 224 звонка. 16 человек получили психологическую поддержку. В Жылыойском районе аварийно-спасательные работы продолжаются круглосуточно. Работы по укреплению дамб, водоотведению ведутся в усиленном режиме», — сказала спикер.