«Горремавтодор» сказал, какие мосты закроют в Минске на ремонт в 2024 году

Стало известно, какие путепроводы в Минске капитально отремонтируют в 2024 году. Об этом гендиректор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, в Минске в текущем году планируется закрыть на капитальный ремонт путепровод на проспекте Жукова над улицей К. Либкнехта. Его ремонт должны завершить в ноябре.
Еще в 2024-м запланирован капремонт путепровода на улице Долгобродской над улицей Ванеева, а также хотят закончить обновление моста, который соединят улицу Московскую с улицей Чкалова.
— Кроме того, запланировано начать капремонт путепроводов между улицей Московской и проспектом Независимости, на улице Долгобродской через железную дорогу Минск- Москва, на улице Ваупшасова над железнодорожными путями и на улице Брест-Литовской, — перечислил Белоус.