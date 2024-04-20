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«Горремавтодор» сказал, какие мосты закроют в Минске на ремонт в 2024 году

Названы путепроводы для ремонта в Минске в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие путепроводы в Минске капитально отремонтируют в 2024 году. Об этом гендиректор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

В частности, в Минске в текущем году планируется закрыть на капитальный ремонт путепровод на проспекте Жукова над улицей К. Либкнехта. Его ремонт должны завершить в ноябре.

Еще в 2024-м запланирован капремонт путепровода на улице Долгобродской над улицей Ванеева, а также хотят закончить обновление моста, который соединят улицу Московскую с улицей Чкалова.

— Кроме того, запланировано начать капремонт путепроводов между улицей Московской и проспектом Независимости, на улице Долгобродской через железную дорогу Минск- Москва, на улице Ваупшасова над железнодорожными путями и на улице Брест-Литовской, — перечислил Белоус.