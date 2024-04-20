Когда в Минске начнут отключать горячую воду

Отключать горячую воду начнут с 15 мая. Первыми в списке указаны дома на улицах Ангарской и Ботанической, проспектах Независимости и Машерова.
Ежегодное плановое отключение проводится для подготовки и возможного профилактического ремонта теплоисточников и тепловых сетей. Причем, вопреки общепринятому мнению, для подготовки не к лету, а к работе осенью и зимой нынешнего года.
В этом году отключение продлится не более 13 календарных дней, разумеется, если при испытаниях не обнаружатся дефекты теплопроводов, требующих выполнения каких-нибудь работ.