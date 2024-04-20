Более 300 южноуральцев пострадали от укусов клещей

В случае выезда на природу или другие потенциально опасные очаги необходимо надевать одежду, которая закрывает всё тело. Также лучше применять акарицидно-репеллентные средства. Немаловажным фактором профилактики является регулярные осмотры и взаиомоостры. Не нужно забывать о про питомцев.