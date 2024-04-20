Более 300 южноуральцев пострадали от укусов клещей

По сведениям ведомства, уже 328 жителей из 21 муниципалитета региона пострадали от укусов опасных насекомых.
Специалисты отмечают, что аномально тёплая весна обусловила раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. В связи с приближающимися длинными майскими праздниками, управление напомнило жителям области о мерах профилактики.
В случае выезда на природу или другие потенциально опасные очаги необходимо надевать одежду, которая закрывает всё тело. Также лучше применять акарицидно-репеллентные средства. Немаловажным фактором профилактики является регулярные осмотры и взаиомоостры. Не нужно забывать о про питомцев.
Если же укуса избежать не удалось, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Вынутого клеща нужно сдать в лабораторию для исследований на предмет его заражённости.