В Британии откроют статую Елизаветы II в окружении ее корги

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. С 14 сентября и до дня похорон, 19 сентября, гроб с телом королевы был выставлен в Вестминстерском дворце в Лондоне — здании, где располагается парламент королевства. За это время с ней простились более 250 тыс. человек. Последнее пристанище Ее Величество нашла в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там же похоронены супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, отец и мать Елизаветы II Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (1900−2002), а также ее сестра Маргарет (1930−2002).