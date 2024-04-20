В Британии откроют статую Елизаветы II в окружении ее корги

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Статуя королевы Великобритании Елизаветы II (1926−2022) в сопровождении трех собак породы корги будет открыта в воскресенье в графстве Ратленд (регион Ист-Мидлендс). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Речь идет о первой статуе Елизаветы II, возведенной с момента ее смерти в сентябре 2022 года. Автор работы, скульптор Хивел Претли, изобразил королеву в парадной мантии, взяв за основу изображение конца 1950-х — начала 1960-х годов. При этом сама скульптура, заказанная лордом-лейтенантом Ратленда Сарой Фернес, была создана на частные пожертвования. Как отмечается в статье, необходимые на ее возведение 125 тыс. фунтов ($154 тыс.) были собраны в короткие сроки.
В открытии двухметровой бронзовой статуи будут задействованы около 50 собак породы корги. Эта часть церемонии организована Лигой вельш-корги, объединяющей всех любителей собак этой породы. После того, как статуя будет представлена публике, они должны совершить торжественный проход возле скульптуры под мелодию шотландской траурной песни Sleep, Dearie, Sleep, исполненной на волынке. Именно под эту мелодию Великобритания простилась с Ее Величеством во время похорон 19 сентября 2022 года.
Елизавета II и ее корги
Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца — короля Георга VI (1895−1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году было около 30, — потомки Сьюзен. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, — 13.
Помимо этого, компанию ей составляли собаки породы дорги, выведенной в Букингемском дворце путем скрещивания королевских корги с таксами. В 2015 году стало известно, что глава государства приняла решение не заводить новых питомцев, чтобы после ее смерти собаки не остались без хозяйки. Однако, если верить СМИ, до последнего времени Ее Величество сопровождали две дорги — Канди и Мик.
Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. С 14 сентября и до дня похорон, 19 сентября, гроб с телом королевы был выставлен в Вестминстерском дворце в Лондоне — здании, где располагается парламент королевства. За это время с ней простились более 250 тыс. человек. Последнее пристанище Ее Величество нашла в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там же похоронены супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, отец и мать Елизаветы II Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (1900−2002), а также ее сестра Маргарет (1930−2002).