Сквер молодоженов открыли в Астане

«Этот сквер должен стать символом преемственности поколений, чтобы супруги приводили сюда своих детей и показывали деревья, которые они когда-то высадили своими руками. Еще один посыл данной акции, по моему мнению, заключается в том, что люди, сами посадившие здесь деревья, никогда не причинят вред этому городу. Так же бережно они будут строить отношения в своей семье».