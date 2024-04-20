Сквер молодоженов открыли в Астане

Открытие сквера провели в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». После церемонии бракосочетания молодожены высадили на территории сквера по памятному дереву. Как отметили организаторы, такая возможность есть у всех желающих пар Астаны.
«Этот сквер должен стать символом преемственности поколений, чтобы супруги приводили сюда своих детей и показывали деревья, которые они когда-то высадили своими руками. Еще один посыл данной акции, по моему мнению, заключается в том, что люди, сами посадившие здесь деревья, никогда не причинят вред этому городу. Так же бережно они будут строить отношения в своей семье».
В сквере также установили юрту, чтобы новобрачные могли крепить к ее шаныраку замки и ленты в память о счастливом дне. Всего на церемонии открытия сквера сочетались браком 5 пар.
«Мы познакомились в социальной сети в прошлом году, сдружились, а сегодня уже женимся. Я вдвойне рад, что мы станем основоположниками такой полезной традиции, готов ухаживать за этим деревом и установить именную табличку. Приятно, что нам выпала такая возможность в день бракосочетания, это очень символично».
На мероприятие также пригласили Марата Токсанбаева и Куляш Аскарову — супругов, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни. Они поздравили участников акции и дали им благословение.
Напомним, текущая неделя носит название «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.
В столице силами всех жителей была проведена уборка и работы по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия, памятников и прилегающих к ним территорий.
Третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.
Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.
В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ» будут очищать от мусора окрестности водоемов — рек и озер.