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«Горремавтодор» сказал о капитальном ремонте подземных переходов в Минске

Названы подземные пешеходные переходы для капремонта в Минске в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие подземные пешеходные переходы в Минске отремонтируют в 2024 году. Об этом генеральный директор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

Так, по словам главы «Горремавтодора» в Минске на 2024 год запланировано провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Московской к станции метро «Институт культуры».

Но еще в текущем году будет выполнен текущий ремонт входных групп, стен и спусков в ряде подземных переходов. Среди ближайших задач — к 1 мая обновить переход на проспекте Победителей от площадки у Дворца спорта к торговому центру Galleria Minsk.