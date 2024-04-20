«Горремавтодор» сказал о капитальном ремонте подземных переходов в Минске

Стало известно, какие подземные пешеходные переходы в Минске отремонтируют в 2024 году. Об этом генеральный директор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Так, по словам главы «Горремавтодора» в Минске на 2024 год запланировано провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Московской к станции метро «Институт культуры».
Но еще в текущем году будет выполнен текущий ремонт входных групп, стен и спусков в ряде подземных переходов. Среди ближайших задач — к 1 мая обновить переход на проспекте Победителей от площадки у Дворца спорта к торговому центру Galleria Minsk.