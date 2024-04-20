В Новосибирске открылась выставка художника Юнуса Сафардиара

«У меня нет мастерской в России. А привезти работы из Лондона из-за санкций было невозможно. И мы с командой решили специально для этой выставки подготовить скульптуры и инсталляции. В частности, мы заново воспроизвели здесь некоторые мои давние работы», — рассказал скульптор.