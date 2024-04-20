В Новосибирске открылась выставка художника Юнуса Сафардиара

Новосибирцам и гостям города хорошо знакома одна из скульптур мастера. Это — «Покорение Сибири», которая установлена в аэропорту Толмачево. На экспозиции «Второе восхождение», которая открылась вчера, они смогут познакомиться с 15 произведениями — оригинальными инсталляциями и скульптурами, а также масштабными «видеополотнами».
Проект динамично отражает состояние непрерывной цивилизационной трансформации — распада предыдущих форм и связей и их дальнейшей метаморфозы, пересборки.
«У меня нет мастерской в России. А привезти работы из Лондона из-за санкций было невозможно. И мы с командой решили специально для этой выставки подготовить скульптуры и инсталляции. В частности, мы заново воспроизвели здесь некоторые мои давние работы», — рассказал скульптор.
Выставка будет доступна для посещения до 24 июля этого года.
Для справки. Талантливый скульптор родился в Самарканде, однако сегодня он живет в Лондоне. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира. Юнус Сафардиар является автором кинетической скульптуры «Новое солнце», которую установили в международном конгресс-центре New Renaissance в Самарканде.