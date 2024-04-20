В Башкирии начали снижаться уровни воды в реках

Согласно данным Башкирского УГМС, зафиксировано снижение уровней крупных рек Башкирии. Так, по состоянию на 8.00 20 апреля уровень воды в реке Белой в районе Стерлитамака снизился на 23 см и составил 397 см. Уровень реки Дема в районе деревни Бочкарева снизился на 4 см, до 663 см.