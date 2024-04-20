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В Кемеровской области из-за паводка приостановлена работа котельной

В Таштаголе временно прекращена подача тепла и горячее водоснабжение.

В аккаунте Таштагольского района Кемеровской области сообщается, что из-за паводка приостановлена работа городском котельной.

«Поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу», — поясняют в Таштаголе.

Временно будет прекращено горячее водоснабжение и подача тепла потребителям. В штатный рабочий режим вернут котельную, как только показатели качества воды будут в норме.

«Просим отнестись к ситуации с пониманием», — пишут в паблике.

Сегодня в Таштаголе +8, завтра температура воздуха будет чуть выше, но с понедельника обещают дожди.