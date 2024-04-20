В Кемеровской области из-за паводка приостановлена работа котельной

В аккаунте Таштагольского района Кемеровской области сообщается, что из-за паводка приостановлена работа городском котельной.
«Поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу», — поясняют в Таштаголе.
Временно будет прекращено горячее водоснабжение и подача тепла потребителям. В штатный рабочий режим вернут котельную, как только показатели качества воды будут в норме.
«Просим отнестись к ситуации с пониманием», — пишут в паблике.
Сегодня в Таштаголе +8, завтра температура воздуха будет чуть выше, но с понедельника обещают дожди.