В Екатеринбурге «Тотальный диктант — 2024» прошел на 37 площадках

Узнать баллы участники могут на главной странице сайта. Если участник писал диктант на площадке без предварительной регистрации, то получить результат он сможет после создания аккаунта. Ему необходимо заполнить анкету с данными о городе, площадке, ввести полное имя, а также кодовое слово. Его указывают на бланке диктанта.