В Екатеринбурге и Свердловской области 20 апреля в 20-й юбилейный раз прошел «Тотальный диктант». Желающие бесплатно смогли проверить знание русского языка, написав диктант вместе со всей страной. В 2024 году автором текста для диктанта стала уральская писательница Анна Матвеева. Она стала известна благодаря романам «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Каждые сто лет», «Завидное чувство Веры Стениной» и многих других.
Текст был посвящен дневниковыми записям, записям, которые мы обычно делаем в блокноте, соцсетях.
В Екатеринбурге «Тотальный диктант — 2024» прошел на 37 площадках, в том числе в библиотеке для незрячих и слабовидящих в Екатеринбурге. В ней текст прочитал ведущий Евгений Енин. Незрячие участники смогли написать диктант при помощи шрифта Брайля.
В этом году в 16 городах России также прошел детский диктант. Он рассчитан на школьников от 7 до 10 лет.
Узнать баллы участники могут на главной странице сайта. Если участник писал диктант на площадке без предварительной регистрации, то получить результат он сможет после создания аккаунта. Ему необходимо заполнить анкету с данными о городе, площадке, ввести полное имя, а также кодовое слово. Его указывают на бланке диктанта.
Напомним, в 2023 году «Тотальный диктант» провели в 754 городах по всему миру.