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В Новосибирске провели юбилейный «Тотальный диктант»

В Новосибирске состоялась 20-я ежегодная акция «Тотальный диктант».

В общей сложности юбилейная проверка грамотности проходила в 40 странах. В России к акции присоединились 77 регионов. Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал Томск. Текст юбилейного диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.

В Новосибирске акцию организовали на 84 площадках, где тест диктанта прочитали известные деятели.

Участники смогут узнать свои результаты на сайте «Тотального диктанта» в ближайшую неделю.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что новосибирцам раздадут 10 тысяч саженцев кедров.

образование