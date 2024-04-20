В Новосибирске провели юбилейный «Тотальный диктант»

В общей сложности юбилейная проверка грамотности проходила в 40 странах. В России к акции присоединились 77 регионов. Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал Томск. Текст юбилейного диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.
В Новосибирске акцию организовали на 84 площадках, где тест диктанта прочитали известные деятели.
Участники смогут узнать свои результаты на сайте «Тотального диктанта» в ближайшую неделю.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что новосибирцам раздадут 10 тысяч саженцев кедров.