Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

«Трагическая новость. Сегодня ночью не стало Михаила. Михаил ночью попал в дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение с легковым автомобилем, Михаил получил травмы и скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.
Информацию о гибели Касперова подтвердил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.
Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.
Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал «Миша из Канады».