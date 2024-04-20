Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как «Миша из Канады», погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его страницы в соцсети «ВКонтакте».