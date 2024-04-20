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Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как «Миша из Канады», погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его страницы в соцсети «ВКонтакте».

«Трагическая новость. Сегодня ночью не стало Михаила. Михаил ночью попал в дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение с легковым автомобилем, Михаил получил травмы и скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Информацию о гибели Касперова подтвердил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.

Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал «Миша из Канады».