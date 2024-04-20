Дачные перевозки стартовали в Самаре 20 апреля

В субботу, 20 апреля 2024 года, в Самаре стартовал сезон дачных перевозок. С самого утра заработали 30 маршрутов — на один больше, чем в прошлом году. Теперь от а/с «Аврора» до Черновских дач можно добраться на автобусе № 157а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На дачи можно уехать с девяти остановок. Они расположены на улице Георгия Димитрова, у завода «Металлург», в поселке Управленческий, у Дома печати, на площади им. Кирова, на Хлебной площади и у автостанции «Аврора». По всем дачным маршрутам курсируют 54 автобуса. Стоимость проезда осталась на уровне 2020 года. Возможна оплата наличными, садово-дачной транспортной картой, по которой билет в почти в два раза дешевле. Также предусмотрены льготы по карте школьника.
Власти отмечают, что в апреле и октябре дачные автобусы будут ходить только по выходным, с мая по сентябрь — четыре раза в неделю (29 маршрутов по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, маршрут № 170 — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям). В дни религиозных праздников (5, 9, 12, 14 мая и 22 июня) автобусы направят к городским кладбищам.