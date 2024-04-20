Дачные перевозки стартовали в Самаре 20 апреля

На дачи можно уехать с девяти остановок. Они расположены на улице Георгия Димитрова, у завода «Металлург», в поселке Управленческий, у Дома печати, на площади им. Кирова, на Хлебной площади и у автостанции «Аврора». По всем дачным маршрутам курсируют 54 автобуса. Стоимость проезда осталась на уровне 2020 года. Возможна оплата наличными, садово-дачной транспортной картой, по которой билет в почти в два раза дешевле. Также предусмотрены льготы по карте школьника.