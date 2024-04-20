В Уфе прошел Тотальный диктант

В 2024 году столицей акции диктанта по решению жюри был выбран Томск. Автором текста о дневниках как явлении стала писательница Анна Матвеева. Акция прошла в 680 городах 41 страны, в общей сложности более чем на 1300 площадках, в том числе на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток» в Антарктиде.
В Башкирии диктант писали на 44 площадках (в библиотеках, учебных заведениях и др.): преимущественно в Уфе, а также в Кумертау и Исянгулово. Впервые в этом году прошел детский Тотальный диктант, который писали младшие школьники в Башкирском государственном театре кукол, многофункциональном центре «Артерия» и в центре детского чтения Национальной библиотеки РБ.
Кроме того, была организована специализированная площадка для музыкантов — они собрались в общественной палате РБ Башкортостан, а представители медиасферы писали диктант в Межвузовском студенческом кампусе.
Как отмечают организаторы, результаты диктанта будут на сайте после 23 апреля. О результатах детского диктанта участникам сообщат индивидуально. Награждение отличников запланировано 24 мая.
Ранее «Башинформ» сообщал о площадках, на которых состоится международный диктант по башкирскому языку. Он намечен на 27 апреля.