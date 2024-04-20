В Уфе прошел Тотальный диктант

В 2024 году столицей акции диктанта по решению жюри был выбран Томск. Автором текста о дневниках как явлении стала писательница Анна Матвеева. Акция прошла в 680 городах 41 страны, в общей сложности более чем на 1300 площадках, в том числе на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток» в Антарктиде.