Белорусам назвали штраф за курение электронных сигарет в транспорте и на улице

Например, штраф можно получить за курение во вспомогательных помещениях жилых домов и лифтах, авто, если среди пассажиров дети в возрасте до 14 лет, на улице на детских площадках, остановках транспорта и посадочных площадках, на прилегающих территориях, а также в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей и всех учреждений образования. Кроме того, запрет на курение распространяется на рабочие места в помещениях, подземные переходы, все виды транспорта общественного пользования и иные места.