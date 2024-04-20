Белорусам назвали штраф за курение электронных сигарет в транспорте и на улице

В милиции рассказали, как в Беларуси могут наказать за курение электронных сигарет. Подробнее рассказали в УВД Брестского облисполкома.
В частности, участковый инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Ленинского района Бреста Алексей Яворович напомнил, что курить электронные сигареты в общественном транспорте в Беларуси запрещено. И подчеркнул, что те, кто говорят обратное, ошибаются.
Список мест, где в Беларуси запрещено курить, в том числе и электронные сигареты, определен декретом президента от 27 июля 2019-го.
Например, штраф можно получить за курение во вспомогательных помещениях жилых домов и лифтах, авто, если среди пассажиров дети в возрасте до 14 лет, на улице на детских площадках, остановках транспорта и посадочных площадках, на прилегающих территориях, а также в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей и всех учреждений образования. Кроме того, запрет на курение распространяется на рабочие места в помещениях, подземные переходы, все виды транспорта общественного пользования и иные места.
За использование электронных систем курения (систем для потребления табака) в запрещенных местах грозит штрафа до 4 базовых величин (до 80 белорусских рублей). А, если за курением заменят подростка до 16 лет, то к административной ответственности привлекут его родителей.